plum_bum_choki

Александр Белявский plum_bum_choki

 
36 летРоссия/Балашов
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
КАЧЕСТВЕННАЯ ВЕРСТКА САЙТОВ!!!!! БЭМ, SCSS, CSS3\HTML5, Java Script.

Разработка качественных, адаптивных сайтов в срок.

﻿

Основные принципы в работе:

  • гарантия выполнения работ в срок
  • без конфликтное ведение переговоров
  • всегда на связи
  • ﻿работаю до последней правки
  • работа без предоплаты﻿ !
Связь:

﻿ ﻿E-mail: [email protected] ﻿

﻿ Телеграм: https://t.me/Plyum_bum_choki

Верстка сайтаJavaSCSS
Портфолио