Александр Белявский plum_bum_chokiplum_bum_choki
36 летРоссия/Балашов
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
КАЧЕСТВЕННАЯ ВЕРСТКА САЙТОВ!!!!! БЭМ, SCSS, CSS3\HTML5, Java Script.
Разработка качественных, адаптивных сайтов в срок.
Основные принципы в работе:
- гарантия выполнения работ в срок
- без конфликтное ведение переговоров
- всегда на связи
- работаю до последней правки
- работа без предоплаты !
E-mail: [email protected]
Телеграм: https://t.me/Plyum_bum_choki
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Простой макет, скрол, якорь, mini-slider28 просмотров
- Адаптивная верстка16 просмотров
- Одностраничная верстка с адаптивом32 просмотра