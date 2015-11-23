plushka-design

Виталий plushka-designplushka-design
34 годаРоссия/Ростов-на-Дону
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Студия дизайна "Плюшка"
Рады предложить Вам широкий спектр услуг по эффективному графическому дизайну:
- разработка фирменного стиля, подбор шрифта, корпоративных цветов, разработка логотипа, а также оригинал-макетов полного пакета корпоративной документации
- веб-дизайн- дизайн рекламных материалов (буклеты, каталоги, листовки, календари, открытки и т.д.)
- дизайн вывесок различных размеров (средняя, малая, большая), а также баннеров-растяжек на любой вкус.
- создание эффектной коммерческой иллюстрации
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