Студия дизайна "Плюшка"

plushka-design.ru

Рады предложить Вам широкий спектр услуг по эффективному графическому дизайну:

- разработка фирменного стиля, подбор шрифта, корпоративных цветов, разработка логотипа, а также оригинал-макетов полного пакета корпоративной документации

- веб-дизайн- дизайн рекламных материалов (буклеты, каталоги, листовки, календари, открытки и т.д.)

- дизайн вывесок различных размеров (средняя, малая, большая), а также баннеров-растяжек на любой вкус.

- создание эффектной коммерческой иллюстрации