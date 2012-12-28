Анна Мосешвили
M@il : [email protected]
Личная информация
Пол : женский
Дата рождения : 04.10.1990
Место рождения : Москва (Россия)
Образование
2012 : Московский Государственный Лингвистический Университет - диплом бакалавра лингвистики (французский и английский языки) по направлению «Лингвистика»
2008 : Аттестат о среднем образовании – Школа №1231 им. Поленова с углубленным изучением французского языка – Москва.
Языки
Родной язык : Русский
Иностранные языки :
Французский : Профессиональное владение
Английский : Продвинутый
Итальянский : Базовые знания
Дополнительное образование, дипломы, сертификаты
С 2012 : студентка Французского Университетского Колледжа в Москве при МГУ (социология, литература)
2012 : Международный диплом об углубленном знании французского языка (DALF C1)
2003 : Аттестат о музыкальном образовании (фортепиано) – Музыкальная школа им. Бетховена – Москва
1998-2002 : ученица в детской школе искусств «СтАрт» - Москва
Ключевые навыки
Преподавание французского языка разным возрастным категориям учеников с любым уровнем знаний, индивидуальный подход, зависящий от поставленных целей.
Перевод с русского на французский и с французского на русский.
Работа с французской прессой (перевод, резюмирование, составление статей)
Ответственность, готовность обучаться и развиваться, стремление к достижению поставленных целей.
Интересы, хобби
Музыка, кино, фотография