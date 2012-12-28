Анна Мосешвили

M@il : [email protected]

Личная информация

Пол : женский

Дата рождения : 04.10.1990

Место рождения : Москва (Россия)

Образование

2012 : Московский Государственный Лингвистический Университет - диплом бакалавра лингвистики (французский и английский языки) по направлению «Лингвистика»

2008 : Аттестат о среднем образовании – Школа №1231 им. Поленова с углубленным изучением французского языка – Москва.

Языки

Родной язык : Русский

Иностранные языки :

Французский : Профессиональное владение

Английский : Продвинутый

Итальянский : Базовые знания

Дополнительное образование, дипломы, сертификаты

С 2012 : студентка Французского Университетского Колледжа в Москве при МГУ (социология, литература)

2012 : Международный диплом об углубленном знании французского языка (DALF C1)

2003 : Аттестат о музыкальном образовании (фортепиано) – Музыкальная школа им. Бетховена – Москва

1998-2002 : ученица в детской школе искусств «СтАрт» - Москва

Ключевые навыки

Преподавание французского языка разным возрастным категориям учеников с любым уровнем знаний, индивидуальный подход, зависящий от поставленных целей.

Перевод с русского на французский и с французского на русский.

Работа с французской прессой (перевод, резюмирование, составление статей)

Ответственность, готовность обучаться и развиваться, стремление к достижению поставленных целей.

Интересы, хобби

Музыка, кино, фотография