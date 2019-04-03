Разработка электронных схем, плат, программ
Инженер электронной техники с опытом работы более 10 лет.
Занимаюсь разработкой встроенных цифровых систем, программного обеспечения для них и обычных аналоговых схем.
Языки программирования - С, Ассемблер.
Микроконтроллеры и микропроцессоры - x86, ARM, AVR, STM32, PIC18, dsPIC24, Z80, 8008.
Операционные системы - Linux, uClinux, barebone MCU.
Работаю с программами разработки схем и плат - Altium Designer, Eagle, Orcad.
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Прикладное ПО
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Системное программирование
нет отзывов
от $100
от 1 дня
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