Разработка электронных схем, плат, программ

Инженер электронной техники с опытом работы более 10 лет.

Занимаюсь разработкой встроенных цифровых систем, программного обеспечения для них и обычных аналоговых схем.

Языки программирования - С, Ассемблер.

Микроконтроллеры и микропроцессоры - x86, ARM, AVR, STM32, PIC18, dsPIC24, Z80, 8008.

Операционные системы - Linux, uClinux, barebone MCU.

Работаю с программами разработки схем и плат - Altium Designer, Eagle, Orcad.