plyatov

Игорь Плятов plyatov

 
51 годРоссия/Таганрог
11 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Разработка электронных схем, плат, программ

Инженер электронной техники с опытом работы более 10 лет.

Занимаюсь разработкой встроенных цифровых систем, программного обеспечения для них и обычных аналоговых схем.

Языки программирования - С, Ассемблер.

Микроконтроллеры и микропроцессоры - x86, ARM, AVR, STM32, PIC18, dsPIC24, Z80, 8008.

Операционные системы - Linux, uClinux, barebone MCU.

Работаю с программами разработки схем и плат - Altium Designer, Eagle, Orcad.

Linux
Прикладное ПО
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от $100
от 1 дня
нет рейтинга
Системное программирование
нет отзывов
от $100
от 1 дня
нет рейтинга