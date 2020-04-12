pmayorova78

Полина Майорова pmayorova78

 
24 годаРоссия/Тула
4 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Беспристрастное редактирование и качественная корректорская правка любых текстов. Литературное редактирование

Приветствую Вас на своей персональной странице!

Я начинающий специалист в области профессиональной правки текста, обладающий скромным опытом, но имеющий соответствующее образование, а также знания и навыки.

Работаю в таких направлениях:

  • Редакторская правка и литературное редактирование;
  • Корректорская правка;
  • Редакторский анализ текста, консультации и индивидуальная работа с авторами.
Контактные данные:

Я принимаю оплату на карту Сбербанка или на кошелек в системе Яндекс.Деньги.
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$80
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Отзывы заказчиков
viteksnake
31 годРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$81
10 баллов
4 года назад
Корректура книги в жанре фэнтези
Очень качественно выполнила поставленную задачу. Рекомендую всем Полину, как редактора и корректора.
Заказчик, с которым приятно работать! Исполнителен, терпелив, адекватен и всегда на связи
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