Беспристрастное редактирование и качественная корректорская правка любых текстов. Литературное редактирование

Приветствую Вас на своей персональной странице!

Я начинающий специалист в области профессиональной правки текста, обладающий скромным опытом, но имеющий соответствующее образование, а также знания и навыки.

Работаю в таких направлениях:

Редакторская правка и литературное редактирование;

Корректорская правка;

Редакторский анализ текста, консультации и индивидуальная работа с авторами.

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Я принимаю оплату на карту Сбербанка или на кошелек в системе Яндекс.Деньги.