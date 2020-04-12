Беспристрастное редактирование и качественная корректорская правка любых текстов. Литературное редактирование
Приветствую Вас на своей персональной странице!
Я начинающий специалист в области профессиональной правки текста, обладающий скромным опытом, но имеющий соответствующее образование, а также знания и навыки.
Работаю в таких направлениях:
- Редакторская правка и литературное редактирование;
- Корректорская правка;
- Редакторский анализ текста, консультации и индивидуальная работа с авторами.
- Viber/WhatsApp: +7 (902) 697-51-99
- E-mail: [email protected]
- Skype: [email protected]
- VK: https://vk.com/id446144928
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Отзывы заказчиков
$81
10 баллов
4 года назад
Очень качественно выполнила поставленную задачу. Рекомендую всем Полину, как редактора и корректора.
Ответный отзыв
Заказчик, с которым приятно работать! Исполнителен, терпелив, адекватен и всегда на связи