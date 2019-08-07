Есть ТЗ по верстке что есть сейчас и что нужно поправить, в основном это стили кнопки наведение отображение, стилизация шрифтов отступов и др, все необходимо сделать по ТЗ. Далее как это будет сделано нужно подключать ...
- HTML-верстка5 заявокЗакрыт5 лет назад
- $76
интеграция верстки 15 статических страниц и 2 языков. Потенциальному исполнителю , прикреплю тзHTML-верстка3 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $120
Есть сайт на Битриксе, проблема в том что его разрабатывали очень криво, кривой код внутри, нет resize и много других ошибок. Задача, поправить полностью сделать рефакторинг, что бы грузился моментально, настроить компоненты отключить лишние свойства, ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $30
Есть инфоблок каталога статей и новостей в папке amp создано 3 папки нужно: 1) для каталога вывести секции 2) настроить(стилизовать) отображение шрифты,цвета) 3) максимально приблизить чтобы не сильно отличалось 4) ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
Доработки на сайте Bitrix, настройка amp, частично работа контент менеджера. Задача обьемная, но не сложная. Модуль amp подключен, осталось настроить инфоблоки. Более подробно в лс.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $54
Задача, необходимо интеграцию с сервисами, настроить чтобы после оплаты заявки в cloudpayments информация об успешной транзакции поступало на атол и уже атол выдавал чек.Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $54
Нет прямой интеграции с сервисами, настроить чтобы после оплаты заявки в cloudpayments информация об успешной транзакции поступало на атол и уже атол выдавал чек.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад