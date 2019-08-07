pmrubyx

Иван pmrubyx

 
32 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$54
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

dimitrenko
Илья 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
$54
10 баллов
6 лет назад
Интеграция сервисов cloudpayments .и атол.
спасибо
все супер
Ответный отзыв