Привет!
Занимаюсь графическим дизайном 2 года, есть профильное образование.
• Логотипы
• Фирменный стиль
• Наружная реклама
• Коллажи
• Дизайн упаковок и этикеток
Схема взаимодействия следующая:
1. Разбор четкого ТЗ (по необходимости отправляю бриф)
2. Внесение предоплаты
3. Создание макета ( предоставляю от 3 и более вариантов)
4. Согласовывание, доработка ( принимаю 2-3 бесплатных правок в рамках тз, последующие доплачиваются отдельно)
5. Оплата остальных 50%
6. Отправка исходников
Работаю через безопасный платеж, или по предоплате 50%.
КОНТАКТЫ:
e-mail: [email protected]
Viber: +7 (927) 907-22-08
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