Привет!

Занимаюсь графическим дизайном 2 года, есть профильное образование.

• Логотипы

• Фирменный стиль

• Наружная реклама

• Коллажи

• Дизайн упаковок и этикеток

Схема взаимодействия следующая:

1. Разбор четкого ТЗ (по необходимости отправляю бриф)

2. Внесение предоплаты

3. Создание макета ( предоставляю от 3 и более вариантов)

4. Согласовывание, доработка ( принимаю 2-3 бесплатных правок в рамках тз, последующие доплачиваются отдельно)

5. Оплата остальных 50%

6. Отправка исходников

Работаю через безопасный платеж, или по предоплате 50%.

КОНТАКТЫ:

e-mail: [email protected]

Viber: +7 (927) 907-22-08