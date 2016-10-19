pnevmal

Алексей pnevmal

 
39 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Клиент всегда прав!

Отзывы заказчиков

mvv999
52 года
10 лет в сервисе
Был
год назад
$1
10 баллов
8 лет назад
Нужны рекламные анимационные ролики
Очень качественно и профессионально. Работа выполнена в срок. Рекомендую.
Заказчик хороший. Рекомендую!
Ответный отзыв
tvoiaelena
Елена 
35 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
$165
10 баллов
9 лет назад
Видеоинфографика – приветствие
Алексей сделал именно такое видео, которое мы хотели! Пожелания учел, правки внес оперативно. К работе подошел очень ответственно, всегда был на связи. Рекомендую!
Хороший заказчик! Знает чего хочет, оплату производит вовремя! Плохого сказать нечего, поэтому рекомендую!
Ответный отзыв