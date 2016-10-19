Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
8 лет назад
Очень качественно и профессионально. Работа выполнена в срок. Рекомендую.
Ответный отзыв
Заказчик хороший. Рекомендую!
$165
10 баллов
9 лет назад
Алексей сделал именно такое видео, которое мы хотели! Пожелания учел, правки внес оперативно. К работе подошел очень ответственно, всегда был на связи. Рекомендую!
Ответный отзыв
Хороший заказчик! Знает чего хочет, оплату производит вовремя! Плохого сказать нечего, поэтому рекомендую!