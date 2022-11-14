Рисую векторные изображения в Coreldraw

Переведу в вектор различные готовые растровые изображения.

Возможно более сложная работа, но нужно обсуждать в личные сообщения

- логотипы, знаки, эмблемы, иконки, этикетки, все касаемо полиграфии

- так же сделаю подготовку к печати, внесу изменение в макеты (в ваш исходник).

Стоимость каждой работы оценивается индивидуально!

Обсудите со мной все детали заказа в личных сообщениях, чтобы в дальнейшем избежать недопонимания.

Работаю в программе CorelDRAW, так же могу некоторые вещи делать в photoshop.