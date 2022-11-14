Рисую векторные изображения в Coreldraw
Переведу в вектор различные готовые растровые изображения.
Возможно более сложная работа, но нужно обсуждать в личные сообщения
- логотипы, знаки, эмблемы, иконки, этикетки, все касаемо полиграфии
- так же сделаю подготовку к печати, внесу изменение в макеты (в ваш исходник).
Стоимость каждой работы оценивается индивидуально!
Обсудите со мной все детали заказа в личных сообщениях, чтобы в дальнейшем избежать недопонимания.
Работаю в программе CorelDRAW, так же могу некоторые вещи делать в photoshop.
Действие аккаунта приостановлено!