Профессиональные переводы:английский - русский/украинский- английский

Переводчик английского языка. 2 высших образования: лингвистическое и юридическое. Опыт работы - в иностранных компаниях более 10 лет. Юридическая, техническая, сельскохозяйственная тематика. Литературный перевод. 100% грамотность и чувство стиля произведения.

Стоимость услуг перевода:

- юридическая литература -3-5 долларов/ 2000 знаков

- техническая литература - 5 долларов/ 2000 знаков

- литературный перевод- 10 долларов/ 2000 знаков

Пишу статьи на любую тематику (кроме технических). Рирайтинг. Копирайтинг. Спичрайтинг. Презентации.

Цена - договорная (от 2,5 долларов за 1000 знаков).

Отношусь к работе добросовестно.