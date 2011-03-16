Профессиональные переводы:английский - русский/украинский- английский
Переводчик английского языка. 2 высших образования: лингвистическое и юридическое. Опыт работы - в иностранных компаниях более 10 лет. Юридическая, техническая, сельскохозяйственная тематика. Литературный перевод. 100% грамотность и чувство стиля произведения.
Стоимость услуг перевода:
- юридическая литература -3-5 долларов/ 2000 знаков
- техническая литература - 5 долларов/ 2000 знаков
- литературный перевод- 10 долларов/ 2000 знаков
Пишу статьи на любую тематику (кроме технических). Рирайтинг. Копирайтинг. Спичрайтинг. Презентации.
Цена - договорная (от 2,5 долларов за 1000 знаков).
Отношусь к работе добросовестно.
Редактирование и Корректура
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Переводы
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