pochti_Pushkin

> Профессиональное размножение статей

Добрый день!

Предоставляю услуги по размножению статей. Уникальность и полная читабельность гарантирована.

Цены на размножение текста:

"10 шингл" - цена (4/5/6)$ за (100/150/200) вариантов - под 10 шингл

"7 шингл" - цена (6/7,5/9)$ за (100/150/200) вариантов - под 7 шингл

"5 шингл" - цена (9/11/13)$ за (100/150/200) вариантов - под 5 шингл

*за 1000 символов без пробелов.

Дополнительно:

1.Количество статей на выходе от 50 до 250 (в зависимости от шингла и тематики статьи).

2.Схожесть всех полученных статей не превышает 5% по выбранному шинглу. (т.е средняя уникальность каждой статьи 95%)

3.Проверка уникальности по программе Article Clone Easy.

4.Расстановка ссылок или анкоров - бесплатна.

Контакты:

ICQ: 120-353

Email: [email protected]

Отзывы:

http://www.maultalk.com/topic148809s0.html