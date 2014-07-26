pochti_Pushkin

Станислав Кравчук pochti_Pushkinpochti_Pushkin
Добрый день!
Предоставляю услуги по размножению статей. Уникальность и полная читабельность гарантирована.
Цены на размножение текста:
"10 шингл" - цена (4/5/6)$ за (100/150/200) вариантов - под 10 шингл
"7 шингл" - цена (6/7,5/9)$ за (100/150/200) вариантов - под 7 шингл
"5 шингл" - цена (9/11/13)$ за (100/150/200) вариантов - под 5 шингл
*за 1000 символов без пробелов.
Дополнительно:
1.Количество статей на выходе от 50 до 250 (в зависимости от шингла и тематики статьи).
2.Схожесть всех полученных статей не превышает 5% по выбранному шинглу. (т.е средняя уникальность каждой статьи 95%)
3.Проверка уникальности по программе Article Clone Easy.
4.Расстановка ссылок или анкоров - бесплатна.
Контакты:
ICQ: 120-353
Email: [email protected]
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