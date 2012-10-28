podkablu4nik

Коротко суть: 1. Логинимся в партнеку. 2. Обновляем список товара (подписки). 3. Весь товар (подписки) который подходит по заданному критерию (он один) выставляем на продажу. 4. Проверяет каждые 5 сек (если возможно то чаще) на изменение заданного критерия, если ...