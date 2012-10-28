podkablu4nik

Кушенко Артур podkablu4nik

 
44 годаРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

icq 414697286

Skype Podkablu4nikk

  • Решить проблему с мускулем.

    С сервера1 было перенесено часть сайтов на сервер 2. Через некоторое время я заметил неполадки в некоторых скриптах которые работают с мускулем. Сейчас вообще отказываются работать, решил выполнить sql запрос напрямую в обход скриптов прямо ...

    SQL
    Системное администрирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Парсер-2

    Нужно парсить оффициальную схему подписок МТС (http://s018.radikal.ru/i500/1210/7c/b4a71a6bd8d5.jpg) и Билайна (http://s019.radikal.ru/i617/1210/43/1ef412a2e0c9.jpg) и выводить нужным мне образом, подробности в личку. icq 414697286 skype Podkablu4nikk

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Парсер.

    Коротко суть: 1. Логинимся в партнеку. 2. Обновляем список товара (подписки). 3. Весь товар (подписки) который подходит по заданному критерию (он один) выставляем на продажу. 4. Проверяет каждые 5 сек (если возможно то чаще) на изменение заданного критерия, если ...

    PHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад