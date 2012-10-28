podkablu4nik

С сервера1 было перенесено часть сайтов на сервер 2. Через некоторое время я заметил неполадки в некоторых скриптах которые работают с мускулем. Сейчас вообще отказываются работать, решил выполнить sql запрос напрямую в обход скриптов прямо ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Системное администрирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужно парсить оффициальную схему подписок МТС (http://s018.radikal.ru/i500/1210/7c/b4a71a6bd8d5.jpg) и Билайна (http://s019.radikal.ru/i617/1210/43/1ef412a2e0c9.jpg) и выводить нужным мне образом, подробности в личку. icq 414697286 skype Podkablu4nikkВеб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
Коротко суть: 1. Логинимся в партнеку. 2. Обновляем список товара (подписки). 3. Весь товар (подписки) который подходит по заданному критерию (он один) выставляем на продажу. 4. Проверяет каждые 5 сек (если возможно то чаще) на изменение заданного критерия, если ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад