podlesnova0591

Здравствуйте, меня зовут Инна. Я - администратор онлайн-школы. Выполню всю техническую работу за вас.

Практические навыки:

- Создание сайтов на Tilda

- Администрирование тренингов на платформе GetCourse:

Настройка аккаунта;

Создание тренингов и уроков, рассылок, виджетов;

Работа с пользователями;

Создание вебинаров;

Настройка процессов

- Техническая организация вебинаров

- Построение автоматических воронок в Messenger

- Создание презентаций

- Создание визуала для социальных сетей, оформление курсов