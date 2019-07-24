podlesnova0591

Здравствуйте, меня зовут Инна. Я - администратор онлайн-школы. Выполню всю техническую работу за вас.
Практические навыки:
- Создание сайтов на Tilda
- Администрирование тренингов на платформе GetCourse:
Настройка аккаунта;
Создание тренингов и уроков, рассылок, виджетов;
Работа с пользователями;
Создание вебинаров;
Настройка процессов
- Техническая организация вебинаров
- Построение автоматических воронок в Messenger
- Создание презентаций
- Создание визуала для социальных сетей, оформление курсов
Действие аккаунта приостановлено!