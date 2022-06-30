podorozhnyi

Инжиниринг, проектирование, программирование.......

Успешное профессиональное руководство многоуровневыми техническими проектами и коллективами до 90 человек.

Windows, MS Office, Internet, PCAD, Proteus, PSpice, MP-LAB, AVR-Studio, EWB, Assembler for microcontrollers - опытный пользователь.

Компас-3D, AutoCAD, SolidWorks, Math Lab, Photoshop, Adobe Premiere, Corel, HTML, CSS, C/C++ – пользователь.

FreeDOS, C#, PHP – в процессе изучения.

Работал с микроконтроллерами: PIC16F676, PIC18F458, ATmega 8535L-8AI, 80C51, P80C592, ADuC812, STM8, STM32.

Работал с интерфейсами: RS-232, RS-485, CAN, I2C, SPI, LPT.

Умею работать с ГОСТ, НТД. Проводил разработку, утверждение, согласование КД, руководств по эксплуатаций, технических условий, паспортов, формуляров, программ и методик испытаний, программно-аппаратных соглашений, заявок и ТЗ на НИР, заявок и ТЗ на ОКР и ОТР, отчетов по НИР. Подача заявок на полезные модели. Составление бизнес плана для обоснования целесообразности новых разработок направленных на снижения себестоимости изделий и расширения рынка сбыта продукции.