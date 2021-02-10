podoshveleva

Привет! Меня зовут Татьяна, я рисую акварелью, маркерами, делаю скетчи. Работаю в программе procreate. Акварельные иллюстрации сканирую в высоком разрешении и обрабатываю в Photoshop. Также делаю бесшовные паттерны для дальнейшей печати. Принимаю заказы на обработку акварельных работ (делаю качественно).

Создаю мультяшных героев для сторис в Инстаграмме.

Буду рада сотрудничеству!