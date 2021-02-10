podoshveleva

Татьяна Подошвелева podoshvelevapodoshveleva
34 годаРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Привет! Меня зовут Татьяна, я рисую акварелью, маркерами, делаю скетчи. Работаю в программе procreate. Акварельные иллюстрации сканирую в высоком разрешении и обрабатываю в Photoshop. Также делаю бесшовные паттерны для дальнейшей печати. Принимаю заказы на обработку акварельных работ (делаю качественно).
Создаю мультяшных героев для сторис в Инстаграмме.
Буду рада сотрудничеству!
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