Создаю портфолио, поэтому возможно сотрудничество по разумно низкой цене.
Я замечательно умею:
- наполнение интернет-магазинов
- создание описания к товарам
- модерирование интернет-магазинов
Я умею:
- написание отличных текстов
- рерайт чужих отличных текстов
- смотреть, чтобы другие не писали не очень хорошие тексты
Я могу:
- новости/статьи/обзоры
- редактирование/корректировка
Дополнительно:
Образование:
- ОмГУ им. Ф. М. Достоевского, фак-т "Теологии и Мировых Культур", кафедра "Теория и История Мировой Культуры"
школа "France Langue", французский язык
Действие аккаунта приостановлено!