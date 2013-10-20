poezdec

Анастасия poezdec

 
35 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Создаю портфолио, поэтому возможно сотрудничество по разумно низкой цене.

Я замечательно умею:

- наполнение интернет-магазинов

- создание описания к товарам

- модерирование интернет-магазинов

Я умею:

- написание отличных текстов

- рерайт чужих отличных текстов

- смотреть, чтобы другие не писали не очень хорошие тексты

Я могу:

- новости/статьи/обзоры

- редактирование/корректировка

Дополнительно:

Образование:

    ОмГУ им. Ф. М. Достоевского, фак-т "Теологии и Мировых Культур", кафедра "Теория и История Мировой Культуры"

    школа "France Langue", французский язык

NB!: оплата через Webmoney; общение через веблансер, почту, скайп.
Наполнение интернет магазина