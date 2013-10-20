Создаю портфолио, поэтому возможно сотрудничество по разумно низкой цене.

Я замечательно умею:

- наполнение интернет-магазинов

- создание описания к товарам

- модерирование интернет-магазинов

Я умею:

- написание отличных текстов

- рерайт чужих отличных текстов

- смотреть, чтобы другие не писали не очень хорошие тексты

Я могу:

- новости/статьи/обзоры

- редактирование/корректировка

Дополнительно:

Образование:

ОмГУ им. Ф. М. Достоевского, фак-т "Теологии и Мировых Культур", кафедра "Теория и История Мировой Культуры" школа "France Langue", французский язык

оплата через Webmoney; общение через веблансер, почту, скайп.