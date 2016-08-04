Разработка сайтов. Сайт «под ключ». Интернет-магазины. Веб-программирование. Дизайн и Арт. Логотипы.Поисковое продвижение (SEO), перевод с английского
- Разработка сайтов. Сайт «под ключ». Интернет-магазины. Веб-программирование. Дизайн и Арт. Логотипы.Поисковое продвижение (SEO), перевод с английского на русский и обратно, копирайтинг, разработка слоганов, маркетинговых стратегий, SMM, сопровождение сайтов,HTML/CSS верстка Вот примеры работ: http://6g9xtahf.plp7.ru/».
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