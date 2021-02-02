pogudinalexander

🔥Удобные и функциональные Telegram боты, а также функциональные приложения на Python🔥

🔥Удобные и функциональные Telegram боты🔥

🔥Функциональные приложения на Python🔥

👉Обо мне:

Меня зовут, Александр. Я живу в России, в очень красивом городе Пермь. Сейчас учусь в прекрасном университете ТюмГУ. Всю работу выполняю сам и быстро. Любая задача решаема, даже самая сложная.

Главное правильно оценить свои желания и возможности...

👉Языки Программирования:

Python, C#

👉Род занятий:

✅Я создаю Telegram ботов, таких как:

- Техподдержка

- Рекламный бот

- Бот, который задает вопросы

- Магазин

✅Так же помогу выгрузить вашего бота на сервер

✅Доделаю или переделаю вашего бота

✅Помогу и расскажу, как все работает и что для этого нужно

🔥За подробной информацией 

👉Контактные данные:

Telegram: @alexpogudin

E-mail: [email protected]

Вконтакте: https://vk.com/id573385857

🔥Проверяю и отвечаю каждый день и каждому🔥