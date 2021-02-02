pogudinalexander

Александр Погудин pogudinalexanderpogudinalexander
🔥Удобные и функциональные Telegram боты🔥
🔥Функциональные приложения на Python🔥
👉Обо мне:
Меня зовут, Александр. Я живу в России, в очень красивом городе Пермь. Сейчас учусь в прекрасном университете ТюмГУ. Всю работу выполняю сам и быстро. Любая задача решаема, даже самая сложная.
Главное правильно оценить свои желания и возможности...
👉Языки Программирования:
Python, C#
👉Род занятий:
✅Я создаю Telegram ботов, таких как:
- Техподдержка
- Рекламный бот
- Бот, который задает вопросы
- Магазин
✅Так же помогу выгрузить вашего бота на сервер
✅Доделаю или переделаю вашего бота
✅Помогу и расскажу, как все работает и что для этого нужно
🔥За подробной информацией
👉Контактные данные:
Telegram: @alexpogudin
E-mail: [email protected]
Вконтакте: https://vk.com/id573385857
🔥Проверяю и отвечаю каждый день и каждому🔥