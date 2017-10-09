Огільба Ірина Борисівна Дата народження : 17.06 1989р., 28 років.Сімейний стан: заміжня, є дитина 2,9 років.Адреса: м. Шепетівка,обл. Хмельницькател. 097 639 79 12e-mail:[email protected] Посада:Перекладач,викладач,вчитель англійської мови. Загальний досвід:Методист (фахівець I категорії), перекладач, викладачанглійської мови, проведення занять з дорослими та дітьми у группах та

індивідуально. Досвід роботи:2011-2012р.- методист (фахівець I категорії), в ШНКЦ КПНУ ім. ІванаОгієнка(Шепетівському навчально-консультаційному центрі Кам’янець -

Подільського Національного університету ім. Івана Огієнка).2012-2014р. – викладач, перекладач англійської мови у в/ч А37302014-2017р. – перебуваю у декретній відпустці по догляду за дитиною. Освіта:2006-2010р.- Рівненський державний гуманітарнийуніверситет(бакалавр)Спеціальність: «Педагогіка і методика середньоїосвіти.Мова та література (англійська,російська).Денна форма навчання2010-2011р. - спеціаліст. Знання ПК:досвідчений користувач, добре володіння пакетом MS Office(Access, Excel,Power Point, Word, WordPad), графічніредактори (Picture Manager, CorelDRAW),

робота з електронною поштою (OutlookExpress). Впевнена работа з різними

браузерами (Opera, Firefox, Chrome, Amigo, Internet Explorer). Навички работи з

операційними системами Linux та Windows». Іноземні мови:Англійська,російська.