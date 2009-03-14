Системный администратор: * Linux, FreeBSD

ICQ#1-911-486

4 года опыта работы с Linux-системами, 1 год опыт работы с FreeBSD.

Занимаюсь удаленной установкой Linux с нуля на VPS/VDS, в том числе с поддержкой виртуализации (KVM, OpenVZ, возможно Xen).

Установка и настройка программного обеспечения на Linux/FreeBSD. Кроме mail-серверов (почти нет опыта).

Исправление ошибок скриптов, восстановление работоспособности ПО и сложных систем.

Защита серверов от DOS, повышение уровня безопасности.