Системный администратор: * Linux, FreeBSD
ICQ#1-911-486
4 года опыта работы с Linux-системами, 1 год опыт работы с FreeBSD.
Занимаюсь удаленной установкой Linux с нуля на VPS/VDS, в том числе с поддержкой виртуализации (KVM, OpenVZ, возможно Xen).
Установка и настройка программного обеспечения на Linux/FreeBSD. Кроме mail-серверов (почти нет опыта).
Исправление ошибок скриптов, восстановление работоспособности ПО и сложных систем.
Защита серверов от DOS, повышение уровня безопасности.
Действие аккаунта приостановлено!