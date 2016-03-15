Веб-дизайнер

Делаю дизайн сайтов в PSD формате.

Основные направления:

Дизайн сайтов;

Дизайн LANDING PAGE

Оформление групп в контакте;

Баннеры на сайт.

Преимущества работы со мной:

1. Делаю аккуратный дизайн в фотошоп, все слои прописаны понятными именами и разложены по папкам в логическом порядке.

2. Вникаю в суть бизнеса для которого делаться сайт и максимально отражаю его специфику в дизайне.

3. Все, что я использовала в работе над проектом (картинки, шрифты, иконки, текстуры и т.п.), высылаю в отдельных папках в zip файле.

4. Создаю PDF-файл " Руководство по стилю ". Важно, чтобы все оформлялось в едином стиле (по договоренности)

5. Соблюдаю сроки, при желании заказчика высылаю отчеты каждый день.

6. Знаю что такое HTML5, CSS3, Bootstrap , что помогает понимать верстальщика и делать дизайн пригодным для верстки.

7. Постоянно обучаюсь и развиваюсь, поэтому в дизайне следую только модным трендам текущего года.

8. Делаю дизайн четко по ТЗ, но при необходимости могу предложить решение какой либо задачи.

9. Люблю свою работу, поэтому отдаюсь ей на все 100%.

10. Рассматриваю предложения о сотрудничестве на долгосрочной основе.