Александр poison_panaceyapoison_panaceya
40 летУкраина/Харьков
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
писательство
создаю тексты любой сложности и тематики: сценарии, копирайты, статьи, переводы, публицистика, рерайты
Портфолио
- IPad2178 просмотров
- В поисках Франции160 просмотров
- Часы luminox192 просмотра
- 9 крупных событий в кулинарии Европы и Америки180 просмотров
- Футуризм155 просмотров
- Лаборатория по производству шедевров158 просмотров
- Статьи по юриспруденции176 просмотров
- Французы построили здание из кукурузы166 просмотров
- В США внедряют дороги на солнечных батареях146 просмотров
- Архитекторы «окольцевали» 10 деревьев137 просмотров
- Копирайты про часы и кофе209 просмотров
- Монолог про ностальгию из сценария к моноспектаклю198 просмотров
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $5
от 5 дней
#2092
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $5
от 5 дней
#2638
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $5
от 5 дней
#4856
Переводы
нет отзывов
от $5
от 5 дней
#5165
Копирайтинг
нет отзывов
от $5
от 5 дней
#8870