poison_panaceya

Александр poison_panaceya

 
40 летУкраина/Харьков
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
писательство

создаю тексты любой сложности и тематики: сценарии, копирайты, статьи, переводы, публицистика, рерайты

Портфолио
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $5
от 5 дней
#2092
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $5
от 5 дней
#2638
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $5
от 5 дней
#4856
Переводы
нет отзывов
от $5
от 5 дней
#5165
Копирайтинг
нет отзывов
от $5
от 5 дней
#8870