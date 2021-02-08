pokahontas-media

Наталья pokahontas-mediapokahontas-media
37 летБеларусь/Витебск
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Интернет-реклама и маркетинг. Продвижение в интернете, настройка и ведение рекламных кампаний.
Здравствуйте, меня зовут Наталья. Мой опыт в рекламной сфере более 8 лет. Руководила проектами в маркетинговом агентстве. Разбираюсь в специфике разработки контента для соц. сетей., сайтов и платформ Google, Яндекс. В настройке таргетированной и контекстно-медийной рекламы.
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