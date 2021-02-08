pokahontas-media

Интернет-реклама и маркетинг. Продвижение в интернете, настройка и ведение рекламных кампаний.

Здравствуйте, меня зовут Наталья. Мой опыт в рекламной сфере более 8 лет. Руководила проектами в маркетинговом агентстве. Разбираюсь в специфике разработки контента для соц. сетей., сайтов и платформ Google, Яндекс. В настройке таргетированной и контекстно-медийной рекламы.