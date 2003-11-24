pokhomova_av

Буду рада каждому в качественном выполнении поставленных задач!

Получаю высшее образование по направлению "прикладная математика и информатика", а также работаю наставником в онлайн школе, специализирующейся на подготовке к ЕГЭ.

Имею навыки работы в Photoshop, InDesign, CorelDraw, Krita, Blender, Illustrator, Canva.

Лучше всего из языков программирования знаю C++, но также неплохо ориентируюсь в C#, Python, HTML/CSS.

Отлично пользуюсь стандартными программами: Word, Excel, OneNote, PowerPoint.

Имеется графический планшет, который позволяет обрабатывать фотографии быстрее и качественнее.

Очень интересует развитие в сфере фриланса, поэтому буду помочь Вам в выполнении необходимой работы, а также пополнить своё портфолио и набраться бесценного опыта)