Разработка сайтов и создание приложений на PHP и MySQL.

Разработка сайтов и создание приложений на PHP и MySQL. С 2010 занимаюсь написанием сайтов, не используя какие-либо cms, все пишется с нуля. Также написанием каких-либо типа приложений на PHP MySQL. Есть написанная мною админка для call-центра с полными отчетами за определенный срок, можно переписывать под любые нужды. Также есть работа написанная апи для туристических агентств от компаний Амадеус. ДА, пишу на процедурном php, но также начал изучать ооп. НО все равно кажется что можно писать на ооп можно написать и на процедурке, да знаю опп сокращает код. Вот такие пироги. До сегодняшнего дня работал в небольших компаниях, решил попробовать поработать фрилансером. Работы, которые я писал сам храню на компьютере, так как живой работы в интернете нету. Спросите почему, потому что многие работы уже не поддерживаются работодателем. Работы не боюсь, стараюсь выполнять в срок и качественно, если бывают трудности, то просто попрошу увеличить срок работы максимум на 2-3 дня. Спасибо.