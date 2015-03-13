Нужен профессионал по wordpress. Сайт есть - buhguru.com. Что требуется: • поставить всяческие обновления для WP, обновить плагины; • при имеющемся функционале, не меняя шаблон, привести дизайн максимально возможно к этому https://drive.google.com/folderview?id=0B4sBxC7eLJQlSjl2U3FqeHQtTnM&usp=sharing; • имеющийся ...
- $40Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $35
Нужен профессионал gо wordpress. Сайт уже есть – buhguru.com. Нужно: • поставить всяческие обновления для WP, обновить плагины; • поправить дизайн drive.google.com/foldervi... • добавить новые рубрики; • привязать почту ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $7
Для сайта buhguru.com требуется логотип и фавикон. Срок - до 21.00Логотипы и Знаки7 заявокЗакрыт9 лет назад
- $22
Техническое заданиие: https://docs.google.com/document/d/1Oh80UCHQ42Y6Jv4w7wPLVI0mYG6gYZBsbSeiwNh09-0/edit?usp=sharingЛоготипы и Знаки3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Требуется полностью оформить презентацию "с нуля". Есть майд-карта в которой уже прописаны разделы, их структура и текст. Требуется оформление. Никакого сложного дизайна. Все должно быть просто структурировано хорошо на слайдах. Количество слайдов ...Презентации12 заявокЗакрыт9 лет назад
- $5
Нужно быстро сделать аватарку максимального размера для группы и паблика во "ВКонтакте". Аналогичным образом - эту же аватарку подготовить для группы в "Фейсбуке". Из исходных данных имеется название и пожелание по цветовой гамме.Иконки и Пиксель-арт20 заявокЗакрыт10 лет назад