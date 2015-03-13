pokshan

Денис pokshan

 
42 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Доработать сайт на WP

    $40

    Нужен профессионал по wordpress. Сайт есть - buhguru.com. Что требуется: • поставить всяческие обновления для WP, обновить плагины;  • при имеющемся функционале, не меняя шаблон, привести дизайн максимально возможно к этому https://drive.google.com/folderview?id=0B4sBxC7eLJQlSjl2U3FqeHQtTnM&amp;usp=sharing;  • имеющийся ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработка сайта на WP

    $35

    Нужен профессионал gо wordpress.  Сайт уже есть – buhguru.com.  Нужно:  • поставить всяческие обновления для WP, обновить плагины;  • поправить дизайн drive.google.com/foldervi...  • добавить новые рубрики;  • привязать почту  ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Презентация бизнес-плана

    Требуется полностью оформить презентацию "с нуля".  Есть майд-карта в которой уже прописаны разделы, их структура и текст.   Требуется оформление.  Никакого сложного дизайна. Все должно быть просто структурировано хорошо на слайдах.  Количество слайдов ...

    Презентации12 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создать аватарку

    $5

    Нужно быстро сделать аватарку максимального размера для группы и паблика во "ВКонтакте". Аналогичным образом - эту же аватарку подготовить для группы в "Фейсбуке". Из исходных данных имеется название и пожелание по цветовой гамме.

    Иконки и Пиксель-арт20 заявок
    Закрыт
    10 лет назад