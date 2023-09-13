Кто я?

Меня зовут Мавлон и я веб-дизайнер из Ташкента. Мне чуть больше 26 лет, не женат.



Я работаю веб-дизайнером и дизайнером продуктов. Я работаю веб дизайнером уже больше 4-х лет, кроме того, в этом сфере у меня есть сильная практика и фундаментальные знания, которые необходимы для работы. Все мои услуги доступны по найму, а также готов помочь в вашей успешной карьере. Спасибо, что рассмотрели мою страничку!



Работаю по предоплате в $150

Дизайн штука субъективная: дизайнеру нравится одно, посреднику другое, заказчику третье, а дизайн и вовсе делается для четвертых. Если вдруг мой вариант дизайна вам не понравится, и правками его ну никак не исправить (а надо переделывать все с нуля), то не переживайте:

Я верну аванс

Понимаю (в отличие от многих других дизайнеров), что вы потеряли время, поэтому я верну вам всю предоплату, ведь вы не виноваты, что горе-дизайнер не осилил задачу.

Всех денег все равно не заработать, а устраивать разборки, крича на весь район: «Я сделал строго по ТЗ, а заказчик — козел — не разбирается, а только я знаю, как надо этот ваш дизайн дизайнить!» я не стану. Вероятно, это просто не «мой» проект. Такое бывает и ничего страшного в этом нет.

Ах, да! Все правки бесплатные!

Нет идиотизма вроде количества наборов правок. Пишите, что хотите поправить — все сделаю.

Оплата

Выставляю счет в белорусских рублях (банк в Беларуси), привязанный к ИП, который можно оплатить с карты. Оплатить можно в любой валюте, она сконвертируется в бел. рубли. Курс смотрю просто в гугле.

Если я вам назвал другой кошелек, будьте бдительны с вами общается мошенник