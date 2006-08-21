Здравствуй! Я Алеся и я начинающий веб-дизайнер. Хотите современный, удобный и качественный сайт? Вы по адресу! Подстраиваюсь под Ваши предпочтения и сроки.
Сколько стоит заказать дизайн сайта?
Цена зависит от размера, сложности сайта и от срочности. Стоимость обговаривается заранее! Сейчас я нарабатываю
опыта и развиваю портфолио, так что могу заверить, что цена Вас устроит!
Работаю в Figma или Tilda?
В Figma.
Делаю ли вёрстку?
Я узко направленный работник. Все усилия я трачу на изучение и создания крутых и уникальных сайтов. Я считаю, что лучше быть профессионалом в одной сфере, чем новичком во многих. Мой ответ: нет, не делаю.
Как я узнаю, какой дизайн сайта вам нужен?
Перед создание дизайна мы проходим несколько этапов: обговаривание деталей: сроки, стоимость. Затем заполняем ТЗ, после которого я делаю прототип будущего дизайна сайта. Когда Вы всё утверждаете, я приступая к созданию дизайна в Figma.
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