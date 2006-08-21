веб-дизайн

Здравствуй! Я Алеся и я начинающий веб-дизайнер. Хотите современный, удобный и качественный сайт? Вы по адресу! Подстраиваюсь под Ваши предпочтения и сроки.

Сколько стоит заказать дизайн сайта?

Цена зависит от размера, сложности сайта и от срочности. Стоимость обговаривается заранее! Сейчас я нарабатываю

опыта и развиваю портфолио, так что могу заверить, что цена Вас устроит!

Работаю в Figma или Tilda?

В Figma.

Делаю ли вёрстку?

Я узко направленный работник. Все усилия я трачу на изучение и создания крутых и уникальных сайтов. Я считаю, что лучше быть профессионалом в одной сфере, чем новичком во многих. Мой ответ: нет, не делаю.

Как я узнаю, какой дизайн сайта вам нужен?

Перед создание дизайна мы проходим несколько этапов: обговаривание деталей: сроки, стоимость. Затем заполняем ТЗ, после которого я делаю прототип будущего дизайна сайта. Когда Вы всё утверждаете, я приступая к созданию дизайна в Figma.