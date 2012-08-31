Занимаюсь дизайном и написанием курсовых и дипломных работ.

Получать образование и одновременно работать в офисе испытание далеко не для каждого, поэтому я решила заняться фрилансом для осуществления своих планов :)

Год работала на организацию, создавая для нее рекламные баннеры, афиши, логотипы, занималась дизайнов сопутствующих предметов (абонементы, бейджи, карточки). Разработала дизайнерский ряд для Конференции Министерства спорта, проходившей в Перми в мае 2012.

Разработала свою игру, занимаюсь дизайном футболок.

Если Вам важно наличие вкуса и креативность, тогда жду Ваших предложений! И загляните в портфолио :)

Я новичок в копирайтинге, но с удовольствием займусь этим: когда-то же нужно начинать!:)

Возьмусь за решение контрольных по эконометрике, мат. статистике, теории вероятностей и мат. анализу.

Пишите: [email protected]