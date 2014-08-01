Переводчик/менеджер

Добрый день!

Меня зовут Полина, имею высшее образование по профилю "Лингвист-переводчик немецкого и английского языка", МГЛУ им. Мориса Тореза, 2017.

Опыт работы:

12.02.2019 - нынешнее время - менеджер проектов, ООО "Аспето",

консалтинговая компания, Москва, Россия

Функциональные обязанности:

- работа с заказчиком, анализ предполагаемых проектов

- написание бизнес-плана и разработка финансовой модели

- контроль сделок между клиентом и Банком по получению денежных средств, покупки прав (требований), рефинансированию заемных средств и т.п.

- организация встреч между заказчиком и Банком

- работа с проблемными активами

03.09.2018 – 01.11.2018 – эксперт образовательного проекта (стажер), Российскийэкспортный центр, Москва, РоссияФункциональные обязанности:- регистрация слушателей на обучение (работа в программе 1С, Росстат, выпискасертификатов)- техническая поддержка сайта компании (помощь региональным операторам ворганизации семинаров, ответы на вопросы пользователей, обновление тестовыхзаданий)- написание статей для сайта Школы экспорта РЭЦ, новостных постов для социальныхсетей, статьи для журнала- помощь в организации и проведении очных образовательных семинаров, подготовкаучебных материалов- обработка входящих обращений (звонков/заявок) от слушателей, операторов,тренеров

05.04.2016– 07.12.2017 – руководитель регионального представительства,PointPublishing IIC, информационные технологии, Москва, РоссияФункциональные обязанности:- выведение продуктов компании на рынок;участие в международных конференциях, привлечение бизнес-партнеров, подготовка ипроведение презентаций продуктов компании;организация и участие в переговорах на территории России и за рубежом.

01.06. 2014- 29. 08.2014 – переводчик-преподаватель, GISB, языковые лагеря, Берлин,ГерманияФункциональные обязанности:- преподавание немецкого языка студентам из России;- сопровождение групп студентов на экскурсии с синхронным переводом.

Профессиональные навыки:свободное владение немецким языком (международный сертификат DSD,уровень – С1);свободное владение английским языком;опытный пользователь ПК (Microsoft Word, Excel, Power Point).

Личные качества: быстрая обучаемость, активность, пунктуальность, высокаяработоспособность.