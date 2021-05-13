3D-визуализация интерьеров

Здравствуйте, меня зовут Полина, я начинающий 3D-визуализатор, но уже уверенно владею 3dsmax, Corona Render и Adobe Photoshop, а также имею сертификат пользователя Autodesk.

Я помогу представить ваш интерьер в виде качественной 3D-визуализации.

С помощью чего она добивается?

- Грамотно поставленного света, благодаря которому видны форма и текстура мебели.

- Правильной композиции кадра, позволяющей оценить эргономику объектов и пространство комнаты.

При сотрудничестве со мной мы сможете:

- Сэкономить драгоценное время на создание дизайна интерьера.

- По максимуму оценить свою дизайнерскую работу.

- Предоставлять клиентам сочные кадры их квартир, благодаря чему они будут вновь возвращаться к вам и рекомендовать друзьям.

Почему я?

- Беру за заказ всего 300 рублей за кв.м., что является низкой стоимостью на рынке.

- Вы всегда будете в курсе на каком этапе работы я нахожусь.

- На первый заказ у меня действует скидка 30%.

- До 1 июля сделаю доп. ракурсы абсолютно бесплатно!!

Я работаю строго по предоплате 50%, и вы не платите вторую половину при срыве сроков.

Оперативно откликаюсь и готова ответить на все интересующие вопросы!