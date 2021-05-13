Здравствуйте, меня зовут Полина, я начинающий 3D-визуализатор, но уже уверенно владею 3dsmax, Corona Render и Adobe Photoshop, а также имею сертификат пользователя Autodesk.
Я помогу представить ваш интерьер в виде качественной 3D-визуализации.
С помощью чего она добивается?
- Грамотно поставленного света, благодаря которому видны форма и текстура мебели.
- Правильной композиции кадра, позволяющей оценить эргономику объектов и пространство комнаты.
При сотрудничестве со мной мы сможете:
- Сэкономить драгоценное время на создание дизайна интерьера.
- По максимуму оценить свою дизайнерскую работу.
- Предоставлять клиентам сочные кадры их квартир, благодаря чему они будут вновь возвращаться к вам и рекомендовать друзьям.
Почему я?
- Беру за заказ всего 300 рублей за кв.м., что является низкой стоимостью на рынке.
- Вы всегда будете в курсе на каком этапе работы я нахожусь.
- На первый заказ у меня действует скидка 30%.
- До 1 июля сделаю доп. ракурсы абсолютно бесплатно!!
Я работаю строго по предоплате 50%, и вы не платите вторую половину при срыве сроков.
Оперативно откликаюсь и готова ответить на все интересующие вопросы!
Портфолио
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