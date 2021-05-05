Автор цифрового контента: фотограф, видеоограф, монтаж видео, обработка фотографий

Чем я могу быть полезна:

 Профиль фотография:

— Как фотограф (Геленджик, Краснодар и ближайшие районы)

— Как фотограф удаленно (приём посылки товара и его дальнейшая фотосъёмка)

—Обработка фотографии (цветокоррекция на основе собственных пресетов или коррекция фотографий по заявкам с изменением фона и тд)

 Профиль видео:

— Видеограф с базовым vfx (Краснодарский край)

— Видеограф для съемки на дальнейший таргет (+сценарий и раскадровка)

— Написание сценарий и раскадровка для создание видео

 Профиль цифровой контент:

— Разработка лого

— Разработка хайлайтов для Инстаграм

— Разработка ленты на основе готовых фотографий

— Разработка ленты с дальнейшей реализацией контента

— Моушен истории/ посты

— Проработка позиционирования на рынке личного бренда