Чем я могу быть полезна:
Профиль фотография:
— Как фотограф (Геленджик, Краснодар и ближайшие районы)
— Как фотограф удаленно (приём посылки товара и его дальнейшая фотосъёмка)
—Обработка фотографии (цветокоррекция на основе собственных пресетов или коррекция фотографий по заявкам с изменением фона и тд)
Профиль видео:
— Видеограф с базовым vfx (Краснодарский край)
— Видеограф для съемки на дальнейший таргет (+сценарий и раскадровка)
— Написание сценарий и раскадровка для создание видео
Профиль цифровой контент:
— Разработка лого
— Разработка хайлайтов для Инстаграм
— Разработка ленты на основе готовых фотографий
— Разработка ленты с дальнейшей реализацией контента
— Моушен истории/ посты
— Проработка позиционирования на рынке личного бренда