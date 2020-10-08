polina-arlan

Создание сайтов на Tild
Привет!Меня зовут Полина, я занимаюсь созданием лэндингов, многостраничных сайтов и интернет-магазинов на Tilda.
Я нужна вам, если вы хотите грамотно упаковать свой бизнес в интернете.
Почему мне можно доверять?
- Учитываю все пожелания;
- Всегда остаюсь на связи и отвечаю на ВСЕ возникающие вопросы;
- Всегда соблюдаю установленные дедлайны;
- Ежемесячно увеличиваю свои компетенции в веб-дизайне;
- Знаю как составить для вашего сайта грамотный, продающий текст;
- Гарантирую возврат денежных средств, если вас не устроит результат.
Мои услуги:
Создание Landing page - от 10.000 руб.
Создание многостраничного сайта - от 15.000 руб.
Создание интернет магазина - от 25.000 руб.
Для связи со мной:
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