polina-arlan

Создание сайтов на Tild

Привет!Меня зовут Полина, я занимаюсь созданием лэндингов, многостраничных сайтов и интернет-магазинов на Tilda.

Я нужна вам, если вы хотите грамотно упаковать свой бизнес в интернете.

Почему мне можно доверять?

- Учитываю все пожелания;

- Всегда остаюсь на связи и отвечаю на ВСЕ возникающие вопросы;

- Всегда соблюдаю установленные дедлайны;

- Ежемесячно увеличиваю свои компетенции в веб-дизайне;

- Знаю как составить для вашего сайта грамотный, продающий текст;

- Гарантирую возврат денежных средств, если вас не устроит результат.

Мои услуги:

Создание Landing page - от 10.000 руб.

Создание многостраничного сайта - от 15.000 руб.

Создание интернет магазина - от 25.000 руб.

Для связи со мной: