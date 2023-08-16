Информация обо мне

Полина Тармасова, 24 года. Имею опыт работы более чем в 10 местах различной специфики и направленности. Вследствие этого обладаю способностью быстро обучаться и разнообразным багажом знаний и навыков в таких сферах как: копирайтинг, продажи, гончарное мастерство, медицина, ЛФК и т.д. В настоящее время я являюсь студенткой колледжа информационных технологий "ItHub" на специальности Frontend разработка. Мои навыки включают:

Вёрстка;

Программирование на JS;

Создание макетов сайта в Figma;

Написание технической документации;

Написание продающих текстов в соц сетях для магазина комиксов "654 Store";

Перевод технических и художественных текстов с английского на русский и наоборот.

Связаться со мной можно по телефону

+79961775607

или по почте

[email protected]