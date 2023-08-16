polinaTarmasova

Полина Тармасова polinaTarmasova

 
26 лет
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Информация обо мне

Полина Тармасова, 24 года. Имею опыт работы более чем в 10 местах различной специфики и направленности. Вследствие этого обладаю способностью быстро обучаться и разнообразным багажом знаний и навыков в таких сферах как: копирайтинг, продажи, гончарное мастерство, медицина, ЛФК и т.д. В настоящее время я являюсь студенткой колледжа информационных технологий "ItHub" на специальности Frontend разработка. Мои навыки включают:

  • Вёрстка;

  • Программирование на JS;

  • Создание макетов сайта в Figma;

  • Написание технической документации;

  • Написание продающих текстов в соц сетях для магазина комиксов "654 Store";

  • Перевод технических и художественных текстов с английского на русский и наоборот.

Связаться со мной можно по телефону
+79961775607
или по почте

[email protected]

HTML-верстка
нет отзывов
$10/час
от $20от 2 дней
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
$30/час
от $20от 5 дней
нет рейтинга
Копирайтинг
нет отзывов
$10/час
от $20от 1 дня
нет рейтинга