Информация обо мне
Полина Тармасова, 24 года. Имею опыт работы более чем в 10 местах различной специфики и направленности. Вследствие этого обладаю способностью быстро обучаться и разнообразным багажом знаний и навыков в таких сферах как: копирайтинг, продажи, гончарное мастерство, медицина, ЛФК и т.д. В настоящее время я являюсь студенткой колледжа информационных технологий "ItHub" на специальности Frontend разработка. Мои навыки включают:
Вёрстка;
Программирование на JS;
Создание макетов сайта в Figma;
Написание технической документации;
Написание продающих текстов в соц сетях для магазина комиксов "654 Store";
Перевод технических и художественных текстов с английского на русский и наоборот.
Связаться со мной можно по телефону
+79961775607
или по почте
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Тестовое задание образовательной платформы LABAнет просмотров
- Тестовое задание по материалам Тренажерного заланет просмотров
- Сайт сыроварнинет просмотров
- Приложение для магазина - кондитерской1 просмотр
- Сайт для фирмы предоставляющей коммерческие походынет просмотров
HTML-верстка
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$10/час
от $20от 2 дней
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Дизайн сайтов
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$30/час
от $20от 5 дней
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Копирайтинг
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$10/час
от $20от 1 дня
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