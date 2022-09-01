Консалтинг в сфере розничной торговли

Опыт работы более 6 лет в крупнейших международных FMCG компаниях на позициях аналитика продаж, трейд-маркетолога, менеджера по работе с ключевыми клиентами, управляющего по развитию торговых точек.

Готова оказать помощь в ведении аналитики продаж, формировании выводов на основании аналитических данных, создании коммерческих предложений, составлении планограмм в магазинах, управлении командой (как торговых представителей, так и команды мерчандайзеров), ведении трейд-маркетинговых активностей, ввода новинок в сети.