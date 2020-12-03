Красивый дизайн который решает.

Профессиональный веб-дизайн, внимание к мелочам и ответственность.

Привет! Меня зовут Полина, моя цель – сделать функциональный и удобный дизайн, решающий задачи бизнеса, который так же будет соответствовать современным тенденциям.

Разработаю дизайн под любой сайт – визитка, лендинг, интернет-магазин, новостной портал и т. д.

Предлагаю вам качественно выполненную работу на совесть, я очень требовательна к своей работе, внимательно отношусь к любым пожеланиям. В работу я погружаюсь с головой и делаю до полного утверждения заказа, с учетом всех ваших правок.

Портфолио: https://www.behance.net/polina-ololina

Как я работаю:

Составление ТЗ

Очень важно решить какая основная цель и задача сайта, на этом этапе мы заполним бриф и обсудим с

вами все детали, можно сделать это в режиме чата или созвониться. После

составления брифа мы сможем составить ТЗ и определиться конкретно по срокам и стоимости моей

работы над проектом.

После составления ТЗ вносится предоплата в размере 30% от стоимости

Исследование, прототип

Я провожу исследование в нише вашего бизнеса, изучаю конкурентов. Тут же определяем основную целевую аудиторию вашего сайта. Исходя из запросов ца уже можно искать референсы, на основе которых будет сделан мудборд, для определения атмосферы будущего сайта. После я делаю прототип, в зависимости от типа сайта, могу сделать кликабельный прототип в Marvel.

Отрисовка макета в редакторе

Далее я делаю макет уже в графическом редакторе.

После отрисовки я презентую вам проект с письменным обоснованием выбранных мной решений. Если

требуется, вы вносите правки. Я сделаю для вас правки бесплатно, потому что уверена в том, что могу сделать проект с минимальным количеством правок.

После правок вы вносите оставшуюся часть оплаты и я передаю вам все файлы полностью готовые к верстке.

Стоимость и сроки:

Одностраничные сайты: от 8000 5-10 дней в зависимости от сложности и срочности.

Многостраничные сайты: главная страница от 6000, внутренняя 2000. Сроки в зависимости от количества внутренних страниц.

Адаптив уже входит в стоимость работы.

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