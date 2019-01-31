polinaakilina

Полина Акилина polinaakilinapolinaakilina
27 летРоссия/Красноярск
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Качественная настройка контекстной рекламы в Яндекс Директ + Google Adwords - 6000 рублей
Сертифицированный специалист.
Опыт в контекстной рекламе более 3 лет.
Общее количество настроенных проектов более 120.
Опыт настройки в сфере B2C и B2B, различные ниши, бюджеты от 8 000 до 300 000 тыс. рублей в месяц.
Настрою рекламу качественно, без задержек, круглосуточно на связи по почте [email protected]
Действие аккаунта приостановлено!