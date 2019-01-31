polinaakilina

Качественная настройка контекстной рекламы в Яндекс Директ + Google Adwords - 6000 рублей

Сертифицированный специалист.

Опыт в контекстной рекламе более 3 лет.

Общее количество настроенных проектов более 120.

Опыт настройки в сфере B2C и B2B, различные ниши, бюджеты от 8 000 до 300 000 тыс. рублей в месяц.

Настрою рекламу качественно, без задержек, круглосуточно на связи по почте [email protected]

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