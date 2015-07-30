Полина Феофанова polinafeofanovapolinafeofanova
40 летРоссия/Москва
9 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
дизайнер интерьеров
Я дизайнер с десятилетним стажем работы,образование МАрхИ, знание всех необходимых архитектурных программ (чертежи - autocad, визуализации интерьеров - 3dmax+vray), исполнительность,пунктуальность (все выполняю в срок!), креативность, индивидуальный подход к каждому заказчику.
Большой опыт работы с частными и общественными интерьерами.
Личный пк,, личный автомобиль, хорошее знание английского и испанского языков.
Мои работы можно посмотреть на сайте http://createyourspace.jimdo.com/ в разделе портфолио.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Дизайн мини-отеля на Кузнецком мосту176 просмотров
- Дизайн детских комнат120 просмотров
- Дизайн однокомнатной квартиры-студии130 просмотров
- Дизайн трехкомнатной квартиры113 просмотров
- Дизайн трехкомнатной квартиры107 просмотров
Архитектура зданий
нет отзывов
$5/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга
Чертежи и Схемы
нет отзывов
$3/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга