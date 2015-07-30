дизайнер интерьеров

Я дизайнер с десятилетним стажем работы,образование МАрхИ, знание всех необходимых архитектурных программ (чертежи - autocad, визуализации интерьеров - 3dmax+vray), исполнительность,пунктуальность (все выполняю в срок!), креативность, индивидуальный подход к каждому заказчику.

Большой опыт работы с частными и общественными интерьерами.

Личный пк,, личный автомобиль, хорошее знание английского и испанского языков.

Мои работы можно посмотреть на сайте http://createyourspace.jimdo.com/ в разделе портфолио.