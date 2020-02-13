(Составлю аудит вашего профиля бесплатно )SMM под ключ, с подробным анализом вашего бизнеса

Меня зовут Полина, занимаюсь маркетингом и векторной графикой. С 14 лет начала изучать бизнес и тестировать различные ниши, поэтому имею представление о том, как все строиться. Знаю, что хочет видеть заказчик и какой результат ему нужен. Я не предлагаю обычное написание постов с обработкой фото! Я предлагаю комплексное продвижение "продвижение под ключ", где я: - предоставлю анализ ваших конкурентов - сделаю подробный анализ целевой аудитории, чтобы понять, какой контент стоит публиковать в вашей социальной сети ( пропишу все сегменты, создам портрет клиента) - пропишу стратегию продвижения ( вы увидите все в формате презентации) - сделаю креативы - оформлю профиль в едином стиле- составлю контент-план, который будет прогревать вашу аудиторию к покупке - проведу аналитику Бесплатно сделаю аудит в начале работы, чтобы вы посмотрели, как будет обстоять работу и какой у меня подход))( кейсы прилагаются) P.S. Работала с основателем workout центра, который выиграл 1 000 000 в конкурсе у известного бизнесмена Портнягина;

Проходила курс по рекламе у экс-руководителя отдела маркетинга в "Трансформатор"