Привет!)
Меня зовут Полина и я веб-дизайнер с большим энтузиазмом и любовью к своей профессии. Обладаю креативностью и страстью к дизайну, что применяю в создании привлекательных, запоминающихся и функциональных интерфейсов.
Делаю: Дизайн любых видов сайтов + анимация и адаптивы, мобильные приложения, банеры, рассылки, пригласительные, карточки на wb
Инструменты: Figma, Photoshop, Tilda, Illustrator
Не беру деньги за правки!
Всегда на связи, не против созвониться по телефону и обсудить ваш проект)
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Exhibition lending page1 просмотр
- Online store of roller skatesнет просмотров
- The concept of a mobile application for podcastsнет просмотров
- Dashboard of the online store's profitнет просмотров