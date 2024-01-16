Привет!)

Меня зовут Полина и я веб-дизайнер с большим энтузиазмом и любовью к своей профессии. Обладаю креативностью и страстью к дизайну, что применяю в создании привлекательных, запоминающихся и функциональных интерфейсов.

Делаю: Дизайн любых видов сайтов + анимация и адаптивы, мобильные приложения, банеры, рассылки, пригласительные, карточки на wb

Инструменты: Figma, Photoshop, Tilda, Illustrator

Не беру деньги за правки!

Всегда на связи, не против созвониться по телефону и обсудить ваш проект)