polinapantel

Михаил, добрый день. Вам не было бы интересно взяться за наш проект? https://www.weblancer.net/projects/poiskovye-sistemy-seo-36/sajt-s-poiskovoj-strokoj-i-spiskom-tovarov-wordpress-897844/
HTML-верстканет заявок
Закрыт
7 лет назад
Михаил, добрый день. Вам не было бы интересно взяться за наш проект? https://www.weblancer.net/projects/poiskovye-sistemy-seo-36/sajt-s-poiskovoj-strokoj-i-spiskom-tovarov-wordpress-897844/
Нужен дизайн, установить тему (если это wordpress) и сделать настройки темы, чтобы из уже имеющейся базы данных происходил вывод товаров. Плюс несколько статических страницы (контакты, о нас и т.п.). Все в едином стиле. Программировать вывод ...