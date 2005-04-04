polinapimonova

Переводы и наборы текстов

Доброго времени суток!Чем я могу быть полезна для вас?

1.перевод текста с английского языка на украинский/русский язык.

2.перевод текста с немецкого языка на украинский/русский язык.

3.перевод с русского на украинский язык и наоборот.

4.быстрый и качественный набор текста.

5.быстрый перевод.

6.работаю в “Word” и «Документы»

7.быстрая работа

•Цена зависит от работы которую нужно выполнить(язык/символ/количество слов/объём)

Буду рада вам помочь!Благодарна заказчикам за задания.Хорошего дня.