polinapimonova

Переводы и наборы текстов
Доброго времени суток!Чем я могу быть полезна для вас?
1.перевод текста с английского языка на украинский/русский язык.
2.перевод текста с немецкого языка на украинский/русский язык.
3.перевод с русского на украинский язык и наоборот.
4.быстрый и качественный набор текста.
5.быстрый перевод.
6.работаю в “Word” и «Документы»
7.быстрая работа
•Цена зависит от работы которую нужно выполнить(язык/символ/количество слов/объём)
Буду рада вам помочь!Благодарна заказчикам за задания.Хорошего дня.