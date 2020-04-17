polinatikhaya

качественно, вкусно и в срок

Меня зовут Полина Тихая. Свободно говорю на французском языке, а также знаю английский на разговорном уровне. Я считаю себя исполнительным, ответственным и пунктуальным человеком. Делаю все качественно и в срок.

Помимо работы в интернете (пишу статьи и рефераты на заказ) был неоднократный опыт в качестве обслуживающего персонала: уборщицы, официантки, горничной. Кроме того, не раз была сопровождающим гидом для иностранных граждан. Спасибо за то, что уделили внимание моей анкете. Надеюсь, вам понравилась моя кандидатура.