polinavmazunina

Полина Мазунина polinavmazuninapolinavmazunina
27 летРоссия/Пермь
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Специалист по контекстной рекламе в РСЯ
Занимаюсь контекстной рекламой в Яндекс Директ. Прошла тренинги и бесплатное обучение. Проанализировала все нюансы. Готова сотрудничать. Анализ среди конкурентов, состав ключевых слов, создание картинок под ваш профиль.
Обращаться можно по электронной почте [email protected], а так же по мессенджерам WathApp и Viber +79223096319/ Обращать с 8:00 до 20:00
Буду рада Вам помочь в создании рекламы в РСЯ.
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