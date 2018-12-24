polinavmazunina

Специалист по контекстной рекламе в РСЯ

Занимаюсь контекстной рекламой в Яндекс Директ. Прошла тренинги и бесплатное обучение. Проанализировала все нюансы. Готова сотрудничать. Анализ среди конкурентов, состав ключевых слов, создание картинок под ваш профиль.

Обращаться можно по электронной почте [email protected], а так же по мессенджерам WathApp и Viber +79223096319/ Обращать с 8:00 до 20:00

Буду рада Вам помочь в создании рекламы в РСЯ.