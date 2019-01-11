Здравствуйте!

Я человек, который считает, что нет нерешаемых задач, есть лишь те, которые требуют больше времени и креатива)

Я - Веб-дизайнер.

Для меня огромное удовольствие, когда клиент доволен моей работой и это действительно то, чего он хотел.

Сайт должен быть не просто красивым, но и выполнять свою главную функцию - приносить прибыль!

Это важнейший критерий в моей работе.

Клиент влюбится в Ваш сайт с первой страницы)

Навыки:

- Веб-дизайн (Flat, Material, Apple Approach)

- Верстка & Frontend (HTML5, CSS3, JS, Bootstrap, Native) (партнер)

- Полная поисковая оптимизация проекта

В работе ценю: правильный и осознанный подход, ответственность и безусловно честность.

Добро пожаловать ко мне на страничку:

Instagram: polinawebdesign

Мой контактный WhatsApp: +37128781767

Мой контактный Telegram: +79536575023