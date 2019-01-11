Здравствуйте!
Я человек, который считает, что нет нерешаемых задач, есть лишь те, которые требуют больше времени и креатива)
Я - Веб-дизайнер.
Для меня огромное удовольствие, когда клиент доволен моей работой и это действительно то, чего он хотел.
Сайт должен быть не просто красивым, но и выполнять свою главную функцию - приносить прибыль!
Это важнейший критерий в моей работе.
Клиент влюбится в Ваш сайт с первой страницы)
Навыки:
- Веб-дизайн (Flat, Material, Apple Approach)
- Верстка & Frontend (HTML5, CSS3, JS, Bootstrap, Native) (партнер)
- Полная поисковая оптимизация проекта
В работе ценю: правильный и осознанный подход, ответственность и безусловно честность.
Добро пожаловать ко мне на страничку:
Instagram: polinawebdesign
Мой контактный WhatsApp: +37128781767
Мой контактный Telegram: +79536575023
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