polinelevy

Озвучивание текстов; переводчик англ-рус-турецкий

Переводчик английского и турецкого языков (предпочтительно устный последовательный перевод, шушутаж). Образование: СПбГУ (бакалавр -социология, магистр - восточный факультет).

Озвучивание текстов с хорошим произношением на русском, английском, турецком языках, в том числе аудиоучебников и аудиокниг. (занималась в театре - постановка голоса и вокал в т.ч.)