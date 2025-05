Сайты визиточного и корпоративного/портального типа под ключ и в составе команды

Услуга "Сайт под ключ"

* Сайт под ключ - это комплексная работа, которая включает в себя все этапы создания web-сайта:

Разработка дизайн-макета сайта: главная страница + один-три вариантов внутренних страниц сайта

Настройка системы управления контентом, написание модулей для реализации недостающего функционала;

HTML-верстка страниц по дизайн-макету

Регистрация домена в выбранной вами доменной зоне (обсуждается) и покупка хостинга на 1 год, по необходимости;

Копирайт - написание статей статьи объемом до 15000 символов (это от 6 до 10 страниц, объемом от 1500 до 2500 знаков);

первичное наполнение сайта.

После чего осуществляется перенос сайта на приобретенный, либо ваш хостинг и его передача.

В рамках услуги, предусмотрена бесплатная поддержка в течение 14 дней с момента передачи и оплаты сайта. По истечение этого времени, сайт может быть взят под патронаж условия которого обсуждаются отдельно.

Верстка сайтов, создание тем

Я предлагаю качественную верстку ваших графических макетов в HTML и/или адаптацию их под ряд наиболее популярных CMS. Предпочтительными являются Drupal 7 и Wordperss.

Работаю по предоплате: от 30% - это показатель вашей заинтересованности. Возможна работа без предоплаты - для постоянных клиентов. Техническое Задание (ТЗ) не обязательный, но весьма желательный элемент сотрудничества, который стирает многие грани недопонимания и нормализует отношения между заказчиком и исполнителем.

Включая проверку в популярных браузерах:

Windows: Internet Explorer * **, Chrome, FireFox, Opera, Safari

Linux: Chrome, FireFox, Opera

А так же, сопровождение работы в течение 10 дней с момента сдачи заказа (баги, правки, хотелки, любые мелкие работы).

* Почему нет IE6.

Internet Explorer 6 - некогда самый популярный браузер, должен умереть! Это не мои слова, это не рядовой, заунывный лозунг очередной же, никому не нужной Holy War. Это официальная позиция компании разработчика. Самая, что ни на есть официальная страничка сделанная умельцами из Microsoft отсчитывающая последние дни легенды находится тут. Вот что она гласит:

13 years ago a browser was born. Its name was Internet Explorer 6. Now that we’re in 2014, in an era of modern web standards, it’s time to say goodbye

Вольный перевод таков:

13 лет назад "родился" браузер, имя которому было Intenet explorer 6. Сегодня (на дворе, стало быть) 2014 год - эра современных web-стандартов, это время сказать до свидания.

Статистика сайта Countdown (обратного отсчета) на Октябрь:

пользователей во всем мире: 7,9%;

пользователей в России: 3,7%

Я полностью поддерживаю данную инициативу. Именно по этой причине, я не проверяю верстку в IE 6, я не проверяю работоспособность сайтов в этом браузере. Я так же не понимаю, людей которые этим занимаются. И с гордо поднятой головой рассказывают своим клиентам, что, мол, их продукт полностью поддерживается даже шестеркой. Мое мнение по этому поводу таково: если вам рассказывают о том, что сайт должен быть полностью валиден для IE 6, то вас попросту разводят на деньги. Потому что, это лишние, никому не нужные трудо-затраты, которыми можно многое покрыть и объяснить. Не верьте, не требуйте, забудьте - время легенды прошло, на дворе уже 2014 год...Internet Explorer 6

** Для IE 7-8 гарантируется сохранение структуры страницы, а не полная идентичность макету.

В текущий момент работаю с PHP, Delphi.

на среднем уровне владею: C++ , C#

Сайты визиточного и корпоративного/портального типа под ключ и в составе команды

Последующая поддержка реализованных проектов.