Делаю уникальный и качественный дизайн за 2-3 дня! (MS PowerPoint)

Уважаемый заказчик! Перед началом нашего совместного сотрудничества, от Вас я ожидаю получить:

* ТЗ

* предоплату 50%

* текст, который должен быть на слайде.

Максимальное количество поправок - 5:

*Добавит/убрать слайд (до 2)

*Изменение фона

*Изменение положения картинки/графического элемента (до 5)

*Изменение формы картинки (до 5)

*Корректировка текста

Уменьшение сроков работы обговаривается индивидуально.

Стоимость от 11$ (зависит от объёма)

Предоставляю в формате .pptx ( по желанию .pdf)

Внимание!

При написании отзыва скидка - 25%