Делаю уникальный и качественный дизайн за 2-3 дня! (MS PowerPoint)
Уважаемый заказчик! Перед началом нашего совместного сотрудничества, от Вас я ожидаю получить:
* ТЗ
* предоплату 50%
* текст, который должен быть на слайде.
Максимальное количество поправок - 5:
*Добавит/убрать слайд (до 2)
*Изменение фона
*Изменение положения картинки/графического элемента (до 5)
*Изменение формы картинки (до 5)
*Корректировка текста
Уменьшение сроков работы обговаривается индивидуально.
Стоимость от 11$ (зависит от объёма)
Предоставляю в формате .pptx( по желанию .pdf)
Внимание!
При написании отзыва скидка - 25%
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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