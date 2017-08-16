Полина Тимофеенко polinkatimkapolinkatimka
25 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Работаю качественно по определению ☕
✖ Логотип/фирменный стиль/нейминг
✖ Консультирование/оформление соц.сетей
✖ Векторные иллюстрации
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Серия обложек для тетрадей106 просмотров
- Серия обложек для тетрадей "ARCHITECTURE"107 просмотров
- SWEET SHOP113 просмотров
- "INTERNATIONAL SCHOOL MODELS"132 просмотра
- Фирменный стиль для зоомагазина "LimeOwl"167 просмотров