на пртяжениии 10 лет работа руководитель интернет-проектов, написание статей, новостей на различную тематику - интервью, фото

С января 2017г. по настоящее время работа фрилансером.

Публикации: http://obukhiv.online/novyny/v-obuhovi-spaplyuzhyly-gromadskyj-skveryk-4472.htmlhttp://obukhiv.online/novyny/v-obuhivskij-dyussh-vid-kapremontu-popovzly-stiny-i-dah-4485.htmlhttp://obukhiv.online/novyny/obuhiv-poproshhavsya-z-zagyblym-zahysnykom-batkivshhyny-romanom-kyyanytseyu-4288.htmlhttp://obukhiv.online/novyny/oberezhno-v-obuhovi-pratsyuyut-shahrajky-vzhe-postrazhdaly-kilka-magazyniv-4220.htmlhttp://obukhiv.online/novyny/obuhivtsyam-rozpovily-yak-vberegty-ditej-vid-suyitsydiv-3916.htmlhttp://obukhiv.online/malyshkiv-kraj/maslyana-u-nashomu-krayi-lasuvaly-syrom-i-goduvaly-zyativ-mlyntsyamy-3892.html2005-2015гг. ––руководитель интернет-проекта www.chicken.kiev.ua.Функциональные обязанности:Работа в интернет-проекте, связанном сресторанным бизнесом: - написание статей, новостей наресторанную тематику, - редактирование материала для сайта- продвижение сайта, - разработка тех. задания- контроль внедрения на всех этапах- составление плана развития и стратегиипроекта - работа с админ частью сайта, наполнениесайта контентом- посещение различных мероприятийресторанного бизнеса, - работа со СМИ, на форумах, в социальныхсетях,- ведение коммерческих переговоров изаключение договоров,- работа с персоналом и клиентами- подготовка и проведение презентаций- участие в выставках и семинарах- контроль за ведением и использованиемклиентской базы- контроль возврата дебиторскойзадолженности.- анализ ресторанного рынка- подборперсонала. 2005-2015гг. – руководитель интернет-проекта ионлайновой службы бронирования гостиниц www.all-hotels.ua.Функциональные обязанности:- разработка рекламных акций, - анализ собранной информации, - отслеживание и изучение нововведений, - контроль за наполнением сайта,- работа с админ частью сайта, наполнениесайта контентом- контроль за ведением и использованиемклиентской базы- работа с персоналом и клиентами.